Pri truplu moškega s pobočja Krna gre za pogrešanega 48-letnika z območja Postojne

Nova Gorica/Kobarid, 11. januarja - Pri truplu moškega, ki so ga v sredo našli na pobočju Krna, gre za pogrešanega 48-letnika z območja Upravne enote Postojna, so danes sporočili s Policijska uprava (PU) Nova Gorica. Tako so v sredo pozno popoldne pokazali rezultati nadaljnjega identifikacijskega postopka, so pojasnili.