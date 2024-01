Kobarid, 10. januarja - V iskalni akciji so danes dopoldan na pobočju Krna našli moško truplo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Identiteto najdenega moškega bodo ugotovili in dokončno potrdili v nadaljnjem identifikacijskem postopku, glede na okoliščine najdbe pa policija ne izključuje možnosti, da gre za pogrešano osebo, ki so jo iskali.