V Črnomlju se bodo z Letom domovine spomnili 80. obletnice zasedanja SNOS

Črnomelj/Semič/Metlika, 13. januarja - V občini Črnomelj se z nocojšnjim plesnim recitalom Pleši, Brina, ki ga organizira Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, začenjajo dogodki, s katerimi bodo obeležili letošnjo 80. obletnico zasedanja SNOS v Črnomlju. Obletnico bodo obeležili tudi v občinah Semič in Metlika, so sporočili iz črnomaljske občine.