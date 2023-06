V Črnomlju slovesnost ob vnovič vzidani spominski plošči verski komisiji

Črnomelj, 8. junija - Pred stavbo Glasbene šole Črnomelj bosta Belokranjsko muzejsko društvo in domača občina drevi pripravila manjšo slovesnost ob nedavno vzidani plošči v spomin na ustanovitev in delovanje tako imenovane verske komisije. To je sicer Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS) ustanovil na svojem prvem zasedanju, 19. in 20. februarja 1944, v Črnomlju.