NPU preverja nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče

Ljubljana, 11. januarja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) preverja informacije o domnevni nepravilnosti nakupa prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče in višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, so za STA potrdili na policiji. Ministrstvo za pravosodje namreč ni naročilo svoje preverbe cene in naj bi stavbo preplačalo, poroča portal 24ur.