Vlada zagotovila sredstva za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče

Ljubljana, 28. decembra - Vlada je zagotovila sredstva za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče in višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Vrednost projekta je 7,7 milijona evrov, od tega je ministrstvu za pravosodje iz splošne proračunske rezerve zagotovila 6,5 milijona evrov, so sporočili iz urada za komuniciranje.