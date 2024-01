Pregled - šport, 10. 1. (sreda)

PALMA DE MALLORCA - Na Majorki se je danes predstavila kolesarska ekipa Bora Hansgrohe. Njen športni direktor Rolf Aldag je na predstavitvi potrdil, da bo njen glavni cilj zmaga na Touru, na katerem bo ekipa imela le enega kapetana - Primoža Rogliča, ki pravi, da je zmaga na Touru velika želja, nikakor pa ne obsesija.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so se v ligi prvakov od svojih navijačev pričakovano poslovili s porazom. V Tivoliju jih je s 3:0 (30, 16, 18) ugnal italijanski prvak Itas Trentino, ki je s tem potrdil prvo mesto v skupini B, Ljubljančani pa so po petih tekmah še vedno brez osvojene točke.

KAUNAS - Na evropskem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Litvi je danes nastopil prvi od dveh slovenskih predstavnikov. Osemajstletni Ljubljančan David Sedej, za katerega je to drugi nastop na prvenstvih stare celine, je v kratkem programu zasedel 32. mesto in ostal brez nastopa v sobotnem prostem delu najboljših 24 tekmovalcev. V četrtek bo nastopila še 17-letna Julija Lovrenčič z Bleda, ki se bo prvič predstavila na evropskih prvenstvih.

RUHPOLDING - Francozinje Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Sophie Chauveau in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske štafete za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Spodrsljaj s tekme v nedeljo v Oberhofu, ko so jih tekmice predčasno izločile, so popravile tudi Slovenke, ki so osvojile deveto mesto.

DÜSSELDORF - Z zmago olimpijskih prvakov Francozov z 39:29 nad Severno Makedonijo in gostiteljev Nemcev s 27:14 proti Švici se je danes začelo 16. evropsko prvenstvo v rokometu za moške. Na tekmovanju, ki bo trajalo do 28. januarja, nastopa tudi Slovenija, ki se bo v četrtek ob 18. uri v Berlinu v skupini D pomerila s Ferskimi otoki. Nemci so na tekmi v Düsseldorfu poskrbeli za nov rekord po število gledalcev na rokometni tekmi. Na nogometnem stadionu se je zbralo kar 53.586 gledalcev.

RIJAD - Petkratni zmagovalec Nasser Al-Attiyah iz Katarja je dosegel prvo etapno zmago na letošnjem reliju Dakar. Med motociklisti je bil najhitrejši Pablo Quintanilla iz Čila, Toni Mulec je zasedel 22. mesto. Slovenski dirkač na KTM je po kratki, 118 km dolgi etapi zadržal 19. mesto v skupnem seštevku. Simon Marčič, ki ne tekmuje več v skupni razvrstitvi, je bil na puščavskih sipinah Savdske Arabije 56.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz na domačem parketu proti ekipi Memphis Grizzlies, ki je slavila zmago z izidom 120:103. Slovenski as pri domačem Dallasu Luka Dončić je odigral 36 minut in v tem času na parketu dosegel 31 točk, v statistiko pa je vpisal še šest skokov, šest podaj in tri ukradene žoge.

TAMPA - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL gostoval pri Tampa Bay Lightning in tudi tokrat ostal praznih rok. Floridčani so na domačem ledu zmagali s 3:2 po podaljšku ter kraljem prizadejali še šesti zaporedni poraz. Kopitar je tokrat ostal brez točk in se ni vpisal med strelce ali podajalce.