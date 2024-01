Članice GS ZN izražale nasprotovanje uporabi veta v Varnostnem svetu pri resolucijah o Gazi

New York, 9. januarja - Članice Generalne skupščine ZN so na današnjem zasedanju izražale nasprotovanje uporabi veta v Varnostnem svetu pri resolucijah o Gazi v zadnjem mesecu dni, kar so počele predvsem ZDA. Tudi veleposlanik Slovenije Boštjan Malovrh je izrazil obžalovanje zaradi uporabe veta in poudaril nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava.