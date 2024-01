V TAM-TAM Plakatni galeriji Figovec razstava izbranih plakatov natečaja Plaktivat

Ljubljana, 12. januarja - V TAM-TAM Plakatni galeriji Figovec bodo odprli razstavo izbranih del 16. mednarodnega natečaja Plaktivat. Poleg zmagovalnega plakata Mateja Ferliča in Juša Šoltesa Vse je kul bodo razstavljeni tudi zmagovalna plakata iz kategorije Sveža kri ter vsi superfinalisti in finalisti iz obeh kategorij - Plaktivat in Sveža kri, so sporočili organizatorji.