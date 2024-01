Na 16. natečaju Plaktivat zmagal plakat Vse je kul

Ljubljana, 9. januarja - Na 16. mednarodnem natečaju Plaktivat, ki je potekal na temo stisk mladostnikov, je zmagal plakat z naslovom Vse je kul, ki sta ga ustvarila Matej Ferlič in Juš Šoltes. V kategoriji Sveža kri, namenjeni študentom, pa sta zmagali dve deli, in sicer plakat Urbana Šelja z naslovom Izbrati pomoč ni sramota in plakat Nuše Mihalič Cunami stiska.