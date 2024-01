V Ekvadorju v boju proti kriminalnim združbam več aretacij

Quito, 10. januarja - Ekvadorska policija je v luči poostrenih varnostnih razmer v času izrednega stanja izvedla operacije proti kriminalnim združbam in aretirala 70 ljudi ter zasegla večjo količino orožja, eksplozivnih naprav in vozil, so danes sporočile oblasti v Quitu. Osvobodili so tudi tri policiste, ki so jih ugrabile tolpe in pridržali 17 pobeglih zapornikov.