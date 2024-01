V Ekvadorju izredne razmere po pobegu šefa mamilarskega kartela

Quito, 9. januarja - V Ekvadorju so po pobegu šefa enega od mamilarskih kartelov in nemirih, ki so po tem izbruhnili v več zaporih v državi, v ponedeljek razglasili izredne razmere. Na ulicah so vojaki, v nočnem času velja prepoved gibanja na prostem, pravica do zbiranja je omejena. Obenem oblasti intenzivno iščejo ubežnika, ki ga označujejo za izjemno nevarnega.