Delova osebnost leta 2023 je županja Črne na Koroškem Romana Lesjak

Ljubljana, 10. januarja - Delova osebnost leta 2023, ki so jo razglasili danes, je županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Postala je eden od obrazov lanskih poplav, hkrati pa tudi simbol upanja, trdoživosti in poguma, so navedli v uredništvu Dela. "S svojim zgledom je predvsem pokazala, kako odločno in tudi s srcem voditi skupnost v težkih časih," so izpostavili.