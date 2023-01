Delova osebnost leta 2022 je projektant mostu na Pelješac Pipenbaher

Ljubljana, 12. januarja - Delova osebnost leta 2022, ki so jo razglasili danes v Ljubljani, je odgovorni projektant hrvaškega mostu na Pelješac Marjan Pipenbaher. Kot so poudarili v uredništvu Dela, je eden najbolj priznanih evropskih graditeljev in projektantov mostov. Je avtor in odgovorni projektant več kot 200 mostov in viaduktov doma in v tujini, so navedli.