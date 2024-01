Goljuf s spletno prevaro žrtev oškodoval za več kot 165.000 evrov

Murska Sobota, 10. januarja - Murskosoboški kriminalisti so v minulih dneh obravnavali primer spletne goljufije. Neznani storilec se je izdajal za predstavnika banke, od oškodovanca je pridobil gesla za dostop do njegove spletne banke ter mu z računa ukradel več kot 165.000 evrov. Policisti opozarjajo, da število takšnih in podobnih spletnih goljufij z leti narašča.