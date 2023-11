Policija preprečila oškodovanje podjetja s spletno prevaro

Koper, 24. novembra - Neznanci so eno od gospodarskih družb skušali oškodovati tako, da so se pretvarjali, da so uslužbenci banke, in so od družbe pridobili podatke o dostopu do njenega spletnega bančništva. Prek tega so nakazali 635.000 evrov na tuj račun, a je policija uspela transakcijo ustaviti, denar pa vrniti družbi.