Posvet: Gospodarstvo si želi pravično obdavčitev, usmerjeno v razvoj

Ljubljana, 10. januarja - Gospodarstvo se ne želi izogniti plačevanju davkov, vendar pa želi pravičen in sorazmeren davčni sistem, ki bo podjetja ohranil konkurenčna, davčne prilive pa prednostno vlagal v razvoj, so se strinjali na današnjem posvetu Gospodarskega kroga v Ljubljani. Davčna reforma mora biti zato po njihovem mnenju premišljena in zagotoviti stabilnost.