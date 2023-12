Gospodarski krog ogorčen nad dodatnimi obremenitvami

Ljubljana, 20. decembra - Gospodarski krog, ki združuje 15 gospodarskih in kmetijskih združenj in organizacij, je izrazil ogorčenje nad vladno odločitvijo za dodatne obremenitve gospodarstva. Te bodo stroške gospodarstva po njihovih navedbah povečale za najmanj 330 milijonov evrov letno. Napovedali so več javnih posvetov o aktualnih temah.