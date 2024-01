Med Parizom in Bakujem napeto zaradi aretacije Francoza v Azerbajdžanu

Pariz/Baku, 10. januarja - Azerbajdžanske oblasti so decembra lani zaradi suma vohunjenja aretirale francoskega državljana in zanj odredile štirimesečni pripor. Francosko zunanje ministrstvo je v torek ocenilo, da je pridržanje samovoljno in pozvalo k njegovi izpustitvi, Azerbajdžan pa je Francijo danes posvaril, naj se ne vmešava v njegove notranje zadeve.