Armenija in Azerbajdžan na pogovorih pod okriljem EU o humanitarni pomoči v Gorskem Karabahu

Bruselj, 26. septembra - Predstavnika Armenije in Azerbajdžana sta se danes v Bruslju udeležila pogovorov pod okriljem EU. Predstavnik Azerbajdžana je predstavil načrte Bakuja za zagotavljanje humanitarne pomoči in varnosti lokalnemu prebivalstvu v Gorskem Karabahu, Bruselj pa je ponovno poudaril potrebo po dostopu mednarodnih humanitarnih organizacij do regije.