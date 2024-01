Peking pred volitvami na Tajvanu pozval ZDA k prenehanju oboroževanja otoka

Peking/Washington, 10. januarja - Kitajska ne bo nikoli sprejela kompromisa glede Tajvana, so danes sporočili iz Pekinga in Washington pozvali, naj preneha zagotavljati vojaško pomoč otoku, kjer bodo v soboto potekale volitve. Te bodo pozorno spremljali tako na Kitajskem kot v ZDA, saj bo njihov izid vplival na prihodnost odnosov med Taipeijem in Pekingom.