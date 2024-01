Na Brniku letos obeležujejo 60 let potniškega prometa

Brnik, 9. januarja - Mineva 60 let, odkar je na ljubljanskem letališču stekel potniški promet. Če so bili začetki skromni, leta 1964 je bilo prepeljanih 78.000 potnikov, pa se zadnja leta letališče zelo razvija. Lani je preko njega potovalo več kot 1,27 milijona potnikov, so sporočili iz Fraporta Slovenija, kjer si bodo še naprej prizadevali za razvoj letališča.