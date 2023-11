Na tretji razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije dve prijavi

Ljubljana, 28. novembra - Na tretji javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije sta prispeli dve vlogi, in sicer letalskih prevoznikov Norwegian Air in Iberia Airlines s programoma za lete v Koebenhavn in Madrid, so danes povedali na ministrstvu za ionfrasturkturo. Komisija bo vlogi odprla najkasneje do 12. decembra.