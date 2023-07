Svetovne izgube zaradi naravnih nesreč v polletju precej nad povprečjem

München, 27. julija - Naravne nesreče so po izračunih nemške pozavarovalnice Munich Re v prvi polovici letošnjega leta povzročile za 110 milijard dolarjev izgub. To je manj kot v prvi polovici leta 2022, vendar precej nad povprečjem zadnjih 10 let, ki je znašalo 98 milijard dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.