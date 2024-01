Kandidata NSi na listi za evropske volitve Ljudmila Novak in Matej Tonin

Ljubljana, 9. januarja - Vodstvo NSi je na tradicionalnem zimskem posvetu razpravljalo o bližajočih se evropskih volitvah, aktivnostih stranke v letu 2024 in posameznih aktualnih družbenih temah, so sporočili. Med kandidati za evropske volitve sta tudi evropska poslanka Ljudmila Novak in predsednik NSi Matej Tonin. Vrstni red kandidatov na listi bo znan spomladi.