Po zasilnem pristanku letala Alaska Airlines našli odpadli panel z vrati

Portland, 8. januarja - Ameriške letalske oblasti so v nedeljo zvečer sporočile, da so našli panel z zasilnimi vrati, ki je v petek kmalu po vzletu odpadel s kabine letala družbe Alaska Airlies. To je zasilno pristalo. Vrata je na svojem vrtu v Portlandu našel nek učitelj, najdba pa bo ključna pri preiskavi vzroka za incident, poroča francoska tiskovna agencija AFP.