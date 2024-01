V Cankarjevem domu cikel predavanj velikih imen filozofije

Ljubljana, 9. januarja - V Cankarjevem domu se danes začenja cikel predavanj velikih imen filozofije. Na odrih Linhartove dvorane in Kluba CD se bodo do 29. februarja zvrstila predavanja filozofov Alenke Zupančič, Petra Klepca, Jele Krečič, Roberta Pfallerja, Jureta Simonitija, Slavoja Žižka, Franka Rude in Mladena Dolarja. Brezplačna predavanja se bodo začela ob 19. uri.