V CD razstava knjižnih naslovnic oblikovalca Alena Ožbolta

Ljubljana, 5. januarja - V prvem preddverju Cankarjevega doma (CD) bo do 27. februarja na ogled razstava Srebrna okna, ki bo razgrnila knjižne naslovnice Društva za teoretsko psihoanalizo - zbirke Analecta, revije Problemi in glasila Freudovskega polja Razpol. Oblikovanje revije in zbirke je pred 34 leti prevzel Alen Ožbolt. Razstavo bodo odprli ob 18. uri.