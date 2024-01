Dnevnik o šolskem sistemu (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Ranka Ivelja v komentarju Povprečni smo, juhej! piše o odnosu do vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, kjer vodilnim po novem zadošča, da smo po dosežkih v znanju povprečni. Avtorica meni, da je to, da smo na lestvici držav OECD zdrsnili in se uvrščamo med države z negativnimi trendi na področjih pismenosti, za oblast minoren problem.