Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o uspehu jamarskih reševalcev, ki so iz Križne jame rešili pet ljudi, ki so bili v jami zaradi visokega vodostaja vode ujeti od sobote. Poročale so še o podatkih Eurostata, ki kažejo, da se je obseg trgovine na drobno v območju evra novembra lani na mesečni ravni zmanjšal za 0,3 odstotka.