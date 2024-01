Marjan Drev nagrajenec kiparske sekcije ZDSLU za leto 2023

Ljubljana, 8. januarja - Marjan Drev je prejemnik nagrade sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) za leto 2023. Drev je znan po združevanju tradicionalnih in sodobnih kiparskih pristopov, s čimer ustvarja dela, ki hkrati odražajo spoštovanje preteklosti in pogled v prihodnost umetniškega izražanja.