Kiparji in umetniki, ki delujejo v javnem prostoru za življenjsko delo nagradili Dragico Čadež

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 8. novembra - Sekcija kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru, ki je bil ustanovljena v okviru Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), je nocoj za življenjsko delo nagradila Dragico Čadež. Za dosežke v zadnjih petih letih so bili nagrajeni Matjaž Počivavšek, Alenka Vidrgar in Lujo Vodopivec. Nagrade so podelili v Moderni galeriji.