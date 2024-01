Rusija znova z obsežnimi napadi nad Ukrajino

Kijev, 8. januarja - Ruska vojska je danes znova izvedla več obsežnih zračnih napadov na več območjih po vsej Ukrajini. Umrli so najmanj štirje ljudje, več deset pa je bilo ranjenih. Opozorila pred zračnimi napadi so se sicer sprožila po celi državi, tudi na območjih na zahodu Ukrajine, ki so od frontnih črt oddaljena več sto kilometrov.