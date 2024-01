Pregled - svet, 7. 1. (nedelja)

GAZA - Izraelska vojska nadaljuje z napadi na Gazo, kjer je ob začetku četrtega meseca ofenzive število žrtev doseglo 22.835. Pogrešanih je še 8000 ljudi. Medtem ko izraelska vojska trdi, da je uničila Hamasove vojaške zmogljivosti na severu, zdaj enako napoveduje še za osrednji in južni del enklave, kamor se je zatekla večina palestinskih civilistov. Med današnjimi žrtvami izraelskih napadov sta bila tudi novinarja francoske tiskovne agencije AFP oziroma katarske televizije Al Jazeera, Mustafa Turia in Hamza Uael Dahduh. Slednji je sin Uaela al Dahduha, glavnega dopisnika Al Jazeere iz Gaze, ki je bil nedavno tudi sam poškodovan v izraelskem napadu iz zraka. Že pred tem pa je ostal brez soproge in dveh otrok, ki so bili ubiti v uvodnih tednih vojne.

RAMALA - Izraelske sile so ponoči nadaljevale z racijami na zasedenem Zahodnem bregu. Najhuje je bilo v Dženinu, kjer so potekali spopadi s palestinskimi oboroženimi skupinami, izraelske sile pa so v napadu z dronom ubile sedem ljudi, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo v Ramali. Racija na severu Zahodnega brega je potekala od enih do petih zjutraj po lokalnem času. V tem času so potekali siloviti spopadi, ob aktivaciji improvizirane eksplozivne naprave pa je bila ubita ena pripadnica izraelske policije, več je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzelo palestinsko oboroženo gibanje Islamski džihad.

AMAN - Jordanski kralj Abdulah II. je ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna opozoril na katastrofalne posledice izraelske ofenzive v Gazi. V regiji načine za ustavitev stopnjevanja in širitve konflikta iščeta tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Slednja je pred začetkom obiska sporočila, da regija mora izstopiti iz večnega kroga nasilja. Ponovila je, da se ima Izrael pravico braniti, vendar mora v svojih operacijah bolje zaščititi civiliste. Borrell pa je po obisku Libanona pot nadaljeval v Savdski Arabiji.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je za več belgijskih medijev potrdil, da se bo na prihajajočih evropskih volitvah potegoval za poslanski mandat. V primeru izvolitve, bo julija predčasno prenehal z opravljanjem trenutne funkcije. Michel bo prvi predsednik Evropskega sveta, ki se bo potegoval za poslanski stolček. Kot je dejal, sam namerava kandidirati kot vodja liste njegove liberalne desnosredinske stranke Reformistično gibanje.

KIJEV - V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson sta bili ubiti najmanj dve osebi, je sporočil ukrajinski guverner regije, ki jo delno zasedajo ruske sile, Oleksandr Prokudin. Več ljudi naj bi bilo ranjenih. Ponoči so sicer ruske sile nad južno in vzhodno Ukrajino izstrelile 28 brezpilotnih letalnikov tipa šahed in tri rakete.

MOSKVA - Vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril je v luči vojne v Ukrajini v božični pridigi vernike pozval, naj potrdijo svojo vero in se uprejo sovražnim napadom. Po besedah tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina je namreč za zmago v vojni poleg močnega gospodarstva in vojske potrebna tudi trdna pravoslavna vera.

TOKIO - Na Japonskem so v soboto, pet dni po močnem potresu, iz ruševin potegnili več kot 90 let staro žensko. Skupno število smrtnih žrtev je medtem naraslo na 126, pogrešanih je 210 ljudi. Reševanje dodatno otežujejo uničene ceste, nizke temperature in dež oziroma sneg.

PRIŠTINA - Španija je privolila v priznavanje kosovskih potnih listov, kar pa ne pomeni, da uradno priznava tudi neodvisno Kosovo, je v soboto sporočil podpredsednik vlade v Prištini Besnik Bislimi. Iz dokumenta EU je namreč razvidno, da se je Madrid za to potezo odločil s 1. januarjem. Španska vlada teh navedb še ni komentirala. Za državljane Kosova je 1. januarja začel veljati brezvizumski režim za vstop v države EU, pri čemer je sprva kazalo, da se ta sprememba ne bo nanašala na državljane Kosova, ki želijo potovati v Španijo.

PJONGJANG/SEUL - Severna Koreja je v morje severno od varovalnega pasu z Južno Korejo izstrelila okoli 90 topniških izstrelkov, so sporočili iz Seula in potezo označili za novo provokacijo severne sosede. Po navedbah Pjongjanga pa vaje niso predstavljale grožnje za južno sosedo in so bile del običajnega usposabljanja severnokorejske vojske.

DAKA - Na splošnih volitvah v Bangladešu je pričakovano slavila stranka Liga Awami dolgoletne premierke Šejk Hasine. Po navedbah največje zasebne televizije Samoy TV je vladajoča stranka osvojila več kot dve tretjini sedežev v 300-članskem parlamentu. Opoldne po lokalnem času naj bi bila približno 18,5-odstotna, uro pred zaprtjem volišč pa 27,2-odstotna. V luči volitev se je v državi zvrstilo več nasilnih incidentov.

BAKU - Azerbajdžanske oblasti so ta teden za predsedujočega podnebni konferenci Združenih narodov COP29, ki bo novembra v azerbajdžanski prestolnici Baku, imenovale ministra za ekologijo in naravne vire Muhtarja Babajeva. Babajev je sicer nekdanji vodilni uslužbenec v državni naftni družbi Socar.

ZAGREB - Na hrvaških cestah so ob začetku novega leta začeli postavljati nove nadzorne kamere. Skupno jih bodo predvidoma do sredine leta postavili okoli 1700. Stale bodo predvsem na regionalnih oziroma lokalnih cestah, snemale pa bodo tudi notranjost vozil.