Pregled - šport, 7. 1. (nedelja)

KRANJSKA GORA - Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. To je njena že tretja zmaga na slalomih za Zlato lisico v Podkorenu. Drugo mesto je pripadlo Nemki Leni Dürr (+0,72), tretja je bila Američanka AJ Hurt (+0,87). Za najboljši domači dosežek je poskrbela Andreja Slokar, ki je zasedla 14. mesto (+2,43).

DUBROVNIK - Slovenska moška vaterpolska reprezentanca je na evropskem prvenstvu na Hrvaškem v skupini D v Dubrovniku izgubila proti Romuniji s 5:13. Naslednji tekmec v torek bo Nizozemska.

ADELBODEN - Avstrijec Manuel Feller je zmagovalec slalomske preizkušnje za svetovni pokal alpskih smučarjev v švicarskem Adelbodnu. Drugo mesto je pripadlo Norvežanu Atleju Lieju McGrathu (+0,02), tretje pa še enemu Avstrijcu Dominiku Raschnerju (+0,23). Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta odstopila že v prvi vožnji.

VAL DI FIEMME - Ameriška smučarska tekačica Jessie Diggins in Norvežan Harald Oestberg Amundsen sta zmagovalca novoletne turneje Tour de Ski. Slovencev ni bilo na startu.

OBERHOF - Francozinje so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Slovenska četverica Lena Repinc, Živa Klemenčič, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič je ostala brez uvrstitve, potem ko so tekmice Živo Klemenčič po petem od skupaj 12 krogov prehitele za krog. Bolj uspešni so bili Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar, ki so zasedli osmo mesto. Zmagali so Norvežani.

RIJAD - Francoz Stehane Peterhansel, najuspešnejši tekmovalec v zgodovini relija Dakar, je v drugi etapi v Al-Duvadimiju premagal vso konkurenco in se razveselil svoje 50. etapne zmage med avtomobilisti na tem reliju. Po številu avtomobilističnih zmag se je izenačil z rekorderjem Fincem Arijem Vatanenom. Slovenec Toni Mulec (KTM) je zasedel 20. mesto, Simon Marčič pa po tehničnih težava danes ni zabeležil rezultata.

BRISBANE - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal mora zaradi poškodbe odpovedati nastop na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije, je 37-letnik z Majorke zapisal na Instagramu. Nadal se je po skoraj letu dni nedavno vrnil v avstralskem Brisbanu in tam izpadel v četrtfinalu.

HONGKONG - Rus Andrej Rubljov je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Hongkongu z denarnim skladom 676.419 evrov. Peti igralec sveta je v finalu s 6:4, 6:4 po uri in 17 minutah premagal Finca Emila Ruusuvuorija. Za Rubljova je to 15. turnirska zmaga v karieri.

BRISBANE - Bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, 14. igralec sveta, je v Brisbanu osvojil deveti naslov v karieri, obenem pa prvega po letu 2017. V finalu turnirja ATP 250 v Brisbanu z nagradnim skladom 598.470 evrov je premagal Danca Holgerja Runeja, osmega na lestvici ATP, s 7:6 (5) in 6:4.

AUCKLAND - Ameriška teniška igralka Coco Gauff je v finalu turnirja WTA v Aucklandu ubranila naslov in premagala Ukrajinko Elino Svitolino v treh nizih. Gauff je bila teden dni pred odprtim prvenstvom Avstralije boljša od tekmice s 6:7 (4), 6:3 in 6:3.

BRISBANE - Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Brisbanu, ki igralkam služi kot ogrevanje pred odpttim prvenstvom Avstralije. Četrta igralka sveta je v današnjem finalu gladko, s 6:0 in 6:3 premagala številko 2 na svetu, Belorusinjo Arino Sabalenka.