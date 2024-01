Severna Koreja znova izvedla topniške vaje ob meji z Južno Korejo

Pjongjang/Seul, 7. januarja - Severna Koreja je danes v morje severno od varovalnega pasu z Južno Korejo izstrelila okoli 90 topniških izstrelkov, so sporočili iz Seula in potezo označili za novo provokacijo severne sosede. Po navedbah Pjongjanga pa vaje niso predstavljale grožnje za južno sosedo in so bile del običajnega usposabljanja severnokorejske vojske.