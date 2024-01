V ruskem obstreljevanju regije Herson najmanj dve smrtni žrtvi

Kijev, 7. januarja - V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Herson sta bili ubiti najmanj dve osebi, je danes sporočil ukrajinski guverner regije, ki jo delno zasedajo ruske sile, Oleksandr Prokudin. Več ljudi naj bi bilo ranjenih. Ponoči so sicer ruske sile nad južno in vzhodno Ukrajino izstrelile 28 brezpilotnih letalnikov tipa šahed in tri rakete.