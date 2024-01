Pregled - šport, 6. 1. (sobota)

BISCHOFSHOFEN - Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Bischofshofnu, kjer se je končala novoletna turneja štirih skakalnic, v kateri je skupno slavil še tretjič v karieri Japonec Ryoyu Kobayashi. Ta je bil tokrat drugi, tretji pa prvi Slovenec Anže Lanišek. Peter Prevc je bil deveti, Timi Zajc 22., Lovro Kos pa po četrtem mestu v prvi seriji šele 26. V finale tekme, ki je potekala v rahlem sneženju, se ni uvrstil peti Slovenec Domen Prevc, ki je po porazu v dvoboju končal na 31. mestu.

KRANJSKA GORA - Kanadčanka Valerie Grenier je prva zmagovalka tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v koledarskem letu 2024. Kanadčanka je bila najboljša na današnjem veleslalomu, na prvi od dveh preizkušenj jubilejne 60. Zlate lisice v Kranjski Gori. Na vrh razpredelnice se je izstrelila, potem ko je bila po prvi vožnji četrta. Finale si je z 19. mestom od štirih Slovenk priborila le Ana Bucik, ki pa se ji je drugi nastop povsem ponesrečil, tekmovanje je tako končala pred ciljem, po napaki in padcu je odstopila.

ADELBODEN - Švicarski alpski smučar Marco Odermatt nadaljuje svojo fenomenalno serijo veleslalomskih zmag. Tudi na četrti tekmi svetovnega pokala v tej disciplini, v domačem Adelbodnu, je bil razred zase in je zabeležil še četrto zmago, sedmo zapovrstjo v veleslalomu, tretjo zaporedno v Adelbodnu in 29. nasploh v svetovnem pokalu. Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta razočarala. Četrti v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala je bil 21., Hadalin pa je v prvi vožnji prehitel le dva tekmovalca.

OBERHOF - Francoska biatlonka Julia Simon (31:45,2/2) je osvojila prvo mesto na zasledovalni preizkušnji na 10 km za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Druga je bila njena rojakinja Justine Braisaz-Bouchet (+18,9/3), tretja pa Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold (+44,4/2). Na tekmi sta nastopili dve Slovenki: Anamarija Lampič (+2:59,6/7) je zasedla 19., Polona Klemenčič (+3:39,9/3) pa 33. mesto.Moška zasledovalna tekma na 12,5 km se je končala z absolutnim zmagoslavjem Norvežanov, ki so zasedli prvih pet mest. Najboljši je bil Endre Stroemsheim, ki je za 17,8 sekunde ugnal Sturlo Holma Laegreida, tretjeuvrščeni Johannes Dale-Skjevdal je zaostal 36,4 sekunde.Slovenski biatlonec Jakov Fak (+2:12,0/1) je s petega mesta po petkovem sprintu, kar je bila njegova najboljša uvrstitev za svetovni pokal v sezoni 2023/24, zdrsnil na 18. mesto. Miha Dovžan (+5:43,6/3) je zasedel 52. mesto, Anton Vidmar in Lovro Planko pa se nista prebila na današnjo tekmo.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja v devetem krogu skupinskega dela evropske lige prvakinj v Ljubljani premagale romunski Rapid iz Bukarešte s 25:24. Ljubljanska ekipa se je Rapidu oddolžila za poraz na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Bukarešti. Na današnjem dvoboju je bila večji del tekme v zaostanku, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se je izvila iz neprijetnega položaja, zmagoviti gol je v izdihljajih tekme prispevala Črnogorka Jovanka Radičević. V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Črnogorka Itana Grbić s šestimi goli.

POREČ - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Poreču izgubila proti Hrvaški s 26:32. Za slovenske rokometaše je bila današnja tekma zadnja pred odhodom na evropsko prvenstvo med 10. in 28. januarjem v Nemčiji.

LJUBLJANA - Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije leto 2023 končali s porazom zadnji dan proti Megi, so novo danes začeli precej bolje. Prvič pod taktirko novega stratega Zorana Martića in ob vrnitvi v kader ljubljenca domačih navijačev Zorana Dragića so v dvorani Tivoli ugnali evroligaško Crveno z vezdo s 96:86 ter se ji tako na najboljši način oddolžili za visok poraz v prvem delu lige z 51:94. Crvena zvezda je kljub porazu ostala na prvem mestu lestvice, Ljubljančani so začasno skočili na drugo. Dragić je dosegel 19 točk, Jaka Blažič 14, Karlo Matković pa je ob 23 točkah dodal še sedem skokov.

DUNAJ - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 37. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Vienno Capitals s 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) in s tem še dokazali, da so v odlični formi. Na Dunaju so dosegli že četrto zaporedno zmago, od božičnih praznikov pa imajo ob petih zmagah še točko s težkega gostovanja pri Salzburgu. Vse te točke so jih dodobra utrdile na robu deseterice, ki še omogoča nadaljevanje sezone v kvalifikacijah za končnico. Prav današnji tekmec z Dunaja je bil najbližji zasledovalec Ljubljančanov, toda po novem po porazu na domačem ledu za rešilnim desetim mestom zaostaja že 12 točk. Ljubljančani pa so na lestvici danes prehiteli Vorarlberg in so zdaj deveti. Finec Ville Leskinen je za Olimpijo dosegel dva gola, svoj prvega za novo ekipo pa je na debiju prispeval Bine Mašič.

RIJAD - Dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes opravili prvo etapo med Al Ulo in Al-Henakijahom. V konkurenci motociklistov jo je dobil Ross Branch (Hero) iz Bocvane, eden od dveh slovenskih dirkačev na reliju Toni Mulec pa je bil 29. Simon Marčič današnje prve etape zaradi tehničnih težav ni končal, so sporočili iz njegove ekipe. Ker so ga s trase rešili s helikopterjem, ne bo več mogel tekmovati za uvrstitev v skupnem seštevku, bo pa poskušal doseči čim boljše uvrstitve v posameznih etapah.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so ponoči v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu suvereno premagali Portland Trail Blazers s 139:103. Ob odsotnosti slovenskega asa in prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića zaradi težav z gležnjem je tokrat najbolj blestel Kyrie Irving s 24 točkami, devetimi skoki in petimi podajami.

RIO DE JANEIRO - V petek je umrl nekdanji brazilski nogometaš in trener Mario Zagallo. Ta je bil prvi v zgodovini, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka kot igralec in trener, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Zagallo, ki so ga klicali tudi profesor, je bil edini še preživeli član brazilske reprezentance, ki je leta 1958 osvojila svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Leta 1962 je osvojil še drugi naslov, leta 1970 pa je Brazilijo do zmage na SP popeljal še kot selektor.