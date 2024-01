Pregled - svet, 6. 1. (sobota)

GAZA - Izrael je nadaljeval napade na območje Gaze, med drugim tudi na jugu enklave. V zadnjem dnevu je bilo v Gazi ubitih več kot 160 ljudi, od začetka vojne več kot 22.700. Združeni narodi so opozorili, da je območje Gaze po treh mesecih napadov postalo kraj smrti in obupa ter neprimerno za bivanje. Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je opozoril, da so bombardirana tudi območja, kamor so se civilisti preselili po pozivih Izraela.

BEJRUT - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po pogovorih z libanonskim zunanjim ministrom Abdalahom Habibom poudaril, da se je treba izogniti eskalaciji konflikta na Bližnjem vzhodu ter preprečiti, da bi v konflikt vpletli Libanon. Sporočilo, da v regionalnem konfliktu ne bo zmagovalca, pošilja tudi Izraelu, je dejal. Medtem je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je izstrelilo več kot 60 raket na izraelsko vojaško oporišče na severu Izraela, in sicer v odgovor na uboj drugega moža Hamasa v začetku tedna v Bejrutu.

ISTANBUL/ATENE - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je sešel s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Poudaril je potrebo po preprečevanju širjenja konflikta ter prizadevanjih za dosego trajnega miru v regiji, ki bo zagotovil varnost Izraela in pospešil ustanovitev palestinske države, so sporočili s State Departmenta. Blinken se je srečal tudi s turškim kolegom Hakanom Fidanom. Iz Turčije je na poti na Bližnji vzhod odpotoval še na Kreto, kjer se je sešel s premierjem Kiriakosom Micotakisom.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je v petek sporočilo, da bo 8. februarja odločalo, ali bo Donald Trump lahko kandidiral na jesenskih predsedniških volitvah. Odločalo bo po pritožbi Trumpa na odločitev Kolorada, da v tej zvezni državi ne bo smel kandidirati zaradi sodelovanja pri vdoru na Kapitol pred tremi leti. Ameriški predsednik Joe Biden je v petek pret tretjo obletnico napada na kongres opozoril, da je Trump pripravljen žrtvovati ameriško demokracijo. V govoru v Pensilvaniji je Trumpa obtožil, da v kampanji uporablja retoriko nacistične Nemčije.

WASHINGTON - Ameriški zvezni preiskovalni urad je sporočil, da so na Floridi aretirali še tri ljudi, ki so jih iskali zaradi sodelovanja pri vdoru v kongres pred tremi leti. V 35 mesecih obsežne preiskave, ki še poteka, so ameriške oblasti zaradi sodelovanja pri napadu na kongres obtožile več kot 1200 ljudi v skoraj 50 zveznih državah. Več kot 700 jih je priznalo krivdo in sprejelo odgovornost, večina od njih za prekrške, za katere je predvidena minimalna zaporna kazen. Več kot sto pa jih je bilo obsojenih na sojenjih v Washingtonu, je poročala televizija CBS News.

PORTLAND - V ameriški zvezni državi Oregon je v petek zasilno pristalo letalo družbe Alaska Airlines s 177 ljudmi na krovu, potem ko je kmalu po vzletu z letala odpadel panel z vrati za zasilni izhod. Letalska družba je sporočila, da bo začasno prizemljila vseh 65 letal 737 Max 9 v floti. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je po incidentu sporočila, da je začasno prizemljila 171 letal tega tipa.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska je sporočila, da je v nočnem raketnem napadu uničila ruski poveljniški center na letališču Saki na polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba na Krimu ponoči sestrelila štiri ukrajinske rakete. V ruskem napadu na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj enajst ljudi, med njimi pet otrok, so sporočile ukrajinske oblasti.

VATIKAN - Papež Frančišek je med mašo ob prazniku Gospodovega razglašenja, imenovanem tudi praznik svetih treh kraljev, pozval vernike k molitvi za mir na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter se spomnil žrtev bombnih napadov v Iranu. Frančišek je poslal božično voščilo pravoslavnim vernikom, ki po julijanskem koledarju božič obhajajo v nedeljo.

KARLOVEC - Na Hrvaškem se je na avtocesti v bližini Karlovca ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, 12 je poškodovanih. Povzročil jo je voznik vozila z madžarsko registracijo, ki je umrl na kraju nesreče. V avtomobilu z reško registracijo so umrli starši mladoletnega dečka, ki so ga s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Po neuradnih informacijah naj bi v madžarskem vozilu, v katerem naj bi bilo 12 ljudi, prevažali migrante.

SALZBURG - Na Tirolskem v Avstriji so iz hotela, ki ga je zajel požar, v zgodnjih jutranjih urah rešili 27 gostov. Pred ognjenimi zublji so jih z balkonov hotela v Kirchbergu na varno umaknili s pomočjo lestev. Šest ljudi so zaradi suma zastrupitve z dimom odpeljali v bolnišnico, en dopustnik pa se je sam odpravil v bolnišnico.

NEW YORK - Državno tožilstvo v New Yorku v okviru civilnega procesa zaradi poslovnih prevar od nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zahteva plačilo 370 milijonov dolarjev. Ta številka je bistveno višja od sprva zahtevanih 250 milijonov dolarjev, tožilstvo pa zahteva tudi dosmrtno prepoved delovanja v nepremičninski industriji v državi New York.

WASHINGTON - Dolgoletni vodja vplivnega ameriškega Nacionalnega orožarskega združenja NRA Wayne LaPierre je v petek sporočil, da odstopa s položaja. Odstop je naznanil tri dni pred začetkom sojenja, ki se bo proti njemu zaradi obtožb o korupciji začelo v New Yorku. Trump in njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trumpova organizacija so obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da bi pridobili ugodnejša posojila in zavarovalne pogoje.

TEHERAN - Število žrtev sredinega samomorilskega bombnega napada na jugu Irana je po zadnjih podatkih naraslo na 91, potem ko sta še dve žrtvi napada podlegli poškodbam. V bolnišnici je še kakih sto poškodovanih, od teh jih je po poročanju iranskih medijev enajst v kritičnem stanju.

TOKIO - Na Japonskem, ki jo je v ponedeljek prizadel silovit potres z magnitudo 7,6, se je število žrtev povzpelo na sto, po zadnjih podatkih pa še vedno pogrešajo 211 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po potresu, ki je v ponedeljek prizadel zahodno obalo Japonske, je v najbolj prizadeti prefekturi Ishikawa okoli 23.000 gospodinjstev brez elektrike, več kot 66.000 pa brez tekoče vode.