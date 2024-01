Kadirov v zameno za ukrajinske vojake predlaga odpravo sankcij

Moskva, 6. januarja - Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je zahteval odpravo mednarodnih sankcij, ki so bile uvedene proti njegovi družini, v zameno za izpustitev 20 ukrajinskih vojnih ujetnikov. Kadirov trdi, da so čečenski borci ukrajinske vojake zajeli med spopadi v ukrajinskih regijah Doneck in Lugansk.