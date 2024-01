Pregled - šport, 5. 1. (petek)

Ljubljana, 5. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 5. januarja.

DUBROVNIK - Slovenska moška vaterpolska reprezentanca je v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu na Hrvaškem v skupini D v Dubrovniku izgubila proti Slovaški s 7:11 (2:5, 1:0, 2:2, 2:4). V nedeljo bo nasprotnik Slovenije Romunija, v torek Nizozemska.

OBERHOF - Slovenski biatlonski reprezentant Jakov Fak je v nemškem Oberhofu v sprintu na 10 km zabeležil izid sezone v svetovnem pokalu. Brez napake na strelišču je zasedel peto mesto, za zmagovalcem, Nemcem Benediktom Dollom pa zaostal 29,8 sekunde. Nastop na zasledovalni tekmi si od Slovencev zagotovil le še Miha Dovžan, Anton Vidmar in Lovro Planko nista posegla med 60 najboljših.

OBERHOF - Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je obdržala formo iz starega leta ter na biatlonski sprinterski tekmi v Oberhofu dosegla novo zmago, že četrto v nizu. Do novih točk sta prišli tudi Anamarija Lampič in Polona Klemenčič na 19. in 20. mestu.

POREČ - Slovenska rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi na turnirju v Poreču premagala Črno goro s 37:32 (19:15). V soboto se bo ob 17. uri v generalki pred evropskim prvenstvom v Nemčiji pomerila še s Hrvaško. Pet minut pred koncem dvoboja si je koleno poškodoval organizator igre Rok Ovniček, ki tekme ni mogel nadaljevati. Do natančnih pregledov ne bo znano, kakšna je njegova usoda za EP.

BISCHOFSHOFEN - Japonski smučarski skakalec Ryoyu Kobayashi je bil najboljši v kvalifikacijah pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Bischofshofnu, kjer se bo v soboto končala novoletna turneja štirih skakalnic, v kateri Japonec vodi. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa njegov rojak Clemens Aigner. Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev. Anže Lanišek je bil peti, šesti Peter Prevc, ki je s 140 m dosegel največjo daljavo kvalifikacij, sedmi Lovro Kos, Timi Zajc 13., Domen Prevc pa 39.

RIJAD - S prologom se je danes začela 46. izdaja vzdržljivostnega relija Dakar. Svoje so zjutraj že opravili motoristi, med katerimi je po 27 km hitrostne preizkušnje v Al Uli v Savdski Arabiji slavil Španec Tosha Schareina s Hondo. Slovenca sta bila v drugi polovici uvrščenih, Simon Marčič je zasedel 76. mesto, Toni Mulec pa 96.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL še četrtič zapovrstjo izgubili. Tokrat so bili po kazenskih strelih boljši Detroit Red Wings s 4:3. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri drugem golu.

KITZBÜHEL - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige na gostovanju pri Kitzbühlu izgubili z 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Jeseničani tako niso prišli med šest najboljših po rednem delu, ki imajo že zagotovljeno končnico. V zadnji tekmi večera je Cortina premagala Lustenau in prehitela slovensko ekipo, ki je tako na sedmem mestu in bo igrala v kvalifikacijah za zadnji dve mesti.

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige premagali Val Gardeno s 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Celjani so redni del končali na predzadnjem, 15. mestu in bodo uvrstitev v končnico lovili v kvalifikacijski skupini A.

BOLZANO - Slovenski nogometaš Jasmin Kurtić bo kariero nadaljeval v Italiji pri tamkajšnjem drugoligašu Südtirolu. Kot je danes na spletni strani sporočil klub iz Bolzana, je Kurtić sklenil pogodbo do konca sezone. Jasmin Kurtić je bil nazadnje član romunske ekipe Universitatea Craiova.

BRISBANE - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal, nekdanji prvi igralec sveta, je v četrtfinalu turnirja v Brisbanu izgubil proti Avstralcu Jordanu Thompsonu s 5:7, 7:6 (6) in 6:3. Domačin in petinpetdeseti igralec svetovne lestvice je rešil tri zaključne žogice tekmeca za največjo posamično zmago doslej.

SYDNEY - Nemčija je zadnja polfinalistka teniškega pokala United. V Sydneyju je proti Grčiji slavila z 2:1 v zmagah. Polfinalna obračuna bosta na sporedu v soboto v Sydneyju. Poljska bo izzvala Francijo, domačini Avstralci pa se bodo pomerili proti Nemčiji.