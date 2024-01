Pregled - svet, 5. 1. (petek)

TEL AVIV - Izraelski obrambni minister Joav Galant je v četrtek razkril predloge za ureditev območja Gaze po koncu vojne. Izrael na ozemlju, ki je zdaj pod nadzorom Hamasa, načrtuje omejeno palestinsko oblast, sam pa bi imel varnostni nadzor. Izrael je medtem nadaljeval operacijo proti Hamasu, cilja napadov sta bila zlasti Rafa in Han Junis. Ubitih je bilo še več deset ljudi, skupno že 22.600. Združeni narodi so opozorili, da že več dni niso uspeli dostaviti pomoči na sever Gaze.

BEJRUT - Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala je napovedal odgovor na uboj namestnika vodje palestinskega oboroženega gibanja Hamas Saleha al Arurija. Libanon je v zvezi s tem vložil uradno pritožbo na Varnostni svet ZN zaradi napada na libanonsko suverenost. Izrael je z letali ponovno napadel položaje Hezbolaha v južnem Libanonu. Mednarodna organizacija za migracije pa je v četrtek sporočila, da je po skoraj treh mesecih spopadov v Libanonu ob meji z Izraelom razseljenih več kot 76.000 ljudi.

PJONGJANG/SEUL/PEKING - Severna Koreja je ob svoji zahodni obali izstrelila več kot 200 topniških izstrelkov proti južnokorejskemu otoku Yeonpyeong in sporočila, da gre za odgovor na grožnjo Južne Koreje. Ta je incident obsodila in označila za provokacijo, v odziv so na otoku Yeonpyeong izvedli strelske vaje topništva. Kitajska je obe strani pozvala k zadržanosti.

WASHINGTON/KIJEV - Bela hiša je v četrtek sporočila, da je Severna Koreja Rusiji priskrbela balistične rakete in raketomete, uporabljene v nedavnih napadih na Ukrajino. Ukrajinske sile še niso mogle potrditi, da je šlo za severnokorejsko orožje. Rusija naj bi skušala dobiti rakete tudi od Irana, saj ji je po skoraj dveh letih vojne začelo primanjkovati orožja.

TEHERAN - V Iranu je potekala žalna slovesnost za žrtve samomorilskega napada, v katerem je v sredo umrlo več kot 80 ljudi. Odgovornost zanj je prevzela Islamska država, vendar iranski uradniki opozarjajo na domnevno vlogo Izraela in ZDA. Iranski notranji minister Ahmad Vahidi je povedal, da so aretirali več posameznikov, vpletenih v napad.

NEW DELHI - Indijska mornarica je po poročilih o poskusu ugrabitve ladje v Arabsko morje napotila rušilec in rešila posadko s tovorne ladje MV Lila Norfolk, ki naj bi jo v četrtek pred somalijsko obalo v Arabskem morju napadli pirati. Po njenih navedbah je na varnem vseh 21 članov posadke, med katerimi je 15 Indijcev.

MOSKVA/KIJEV - Oblasti v ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino so prebivalcem ponudile možnost selitve na varna območja, medtem ko ukrajinske sile v zadnjih dneh intenzivno obstreljujejo mesto Belgorod. Tarča ukrajinskih zračnih napadov je bil tudi zasedeni polotok Krim, ruske sile pa so ponoči nad Ukrajino izstrelile skoraj 30 dronov.

BRUSELJ - Člani Evropske komisije na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen so se ob začetku belgijskega predsedovanja Svetu EU sestali z belgijsko vlado. Na tradicionalnem srečanju komisije in vlade predsedujoče države ob začetku predsedovanja so razpravljali o prioritetah belgijskega predsedstva, zlasti o pripravah na prihodnost EU.

PARIZ - Ob prisotnosti številnih evropskih voditeljev se je odvila žalna slovesnost v čast nekdanjega predsednika Evropske komisije Jacquesa Delorsa, ki je umrl prejšnji teden. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nagovoru dejal, da je Delors resnično združil Francijo z Evropo, Evropo pa združil z njeno prihodnostjo.

LONDON/BERLIN - Potem ko je Veliko Britanijo v začetku tedna zajelo neurje Henk, je obilno deževje povzročilo poplave in motnje v prometu v večjem delu Anglije. Iz več sto poplavljenih domov so evakuirali stanovalce, v predelu osrednje Anglije so razglasili izredno stanje. Poplave pestijo tudi Nemčijo, kjer je vojska na poplavljena območja v vzhodni deželi Saška-Anhalt napotila okoli 200 vojakov.

PRETORIA - Nekdanjega južnoafriškega atleta Oscarja Pistoriousa so po skoraj 11 letih, odkar je bil obsojen umora svoje tedanje partnerice, pogojno izpustili na prostost. Zdaj 37-letni Pistorius je 14. februarja 2013 svojo tedanjo izbranko, diplomirano pravnico in manekenko Reeve Steenkamp, štirikrat ustrelil skozi kopalniška vrata svoje vile v Pretorii.

WASHINGTON - Odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je v četrtek objavil poročilo, iz katerega izhaja, da so podjetja bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v času, ko je bil na položaju, od kakih 20 tujih vlad prejela najmanj 7,8 milijona dolarjev. Demokrati so tovrstna nakazala tujih vlad označili za kršitev ustavne prepovedi glede honorarjev iz tujine.

PRIŠTINA - Kosovska vlada je v četrtek sklenila ukiniti režim prekrivanja srbskih registrskih tablic na vozilih, ki vstopajo v državo, potem ko je srbska vlada svobodno gibanje za vsa vozila s kosovskimi registrskimi tablicami omogočila že s 1. januarjem. Vlada v Prištini je odločite označila za dejanje dobrososedskih odnosov po polnem priznanju tablic Kosova s strani Srbije.

STUTTGART - V protestantski cerkvi v mestu Offenburg na jugozahodu Nemčije so danes pokopali nekdanjega nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja, ki je v 82. letu starosti preminil 26. decembra. Pogrebne slovesnosti so se udeležili številni vidnejši nemški politiki, vključno z notranjo ministrico Nancy Faeser

KOEBENHAVN - Danski ladjarski velikan Maersk je napovedal, da bo vsa svoja plovila v izogib plovbi prek Rdečega morja in Sueškega prekopa usmerjal okoli Afrike. Razlog so napadi jemenskih upornikov. Nadomestno pot so uporabljali že lani, a so zaradi zaščitnih ukrepov spet prešli na običajno plovbo. Zdaj se je izkazalo, da so tveganja vendarle prevelika.

RIM - Globalne cene hrane so podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) lani v primerjavi z letom prej upadle za 13,7 odstotka. Pocenitve so bile najbolj izrazite pri žitih in olju, saj so se težave z oskrbo zmanjšale. Žita so se lani v povprečju pocenila za 15,4 odstotka, povprečna cena rastlinskega olja je upadla za 32,7 odstotka.

LUXEMBOURG - Letna stopnja inflacije v območju z evrom je decembra po prvi oceni znašala 2,9 odstotka, kar je 0,5 odstotne točke več kot novembra. Na mesečni ravni so cene zrasle za 0,2 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

PEKING - Pristojne kitajske oblasti so sporočile, da bo ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla na Kitajskem odpoklical 1,6 milijona avtomobilov. Razlog so težave s programsko opremo, ki lahko povzročijo napake pri delovanju sistema za samodejno vožnjo. Tesla jih namerava odpraviti z namestitvijo posodobitev na daljavo.

TOKIO - Oblasti na Japonskem so javile, da po silovitem potresu 1. januarja še vedno pogrešajo 242 ljudi. Število smrtnih žrtev potresa z magnitudo 7,6 je po najnovejših podatkih naraslo na 92. Možnosti, da bodo v ruševinah našli preživele, je medtem vedno manj.

UELZEN - V požaru, ki je v četrtek zvečer zajel bolnišnico, so umrli štirje ljudje, več je bilo poškodovanih. Ognjeni zublji so zajeli več sob, gasilci pa so ogenj uspeli hitro omejiti.

LONDON - Umrl je ameriški igralec David Soul, najbolj znan po vlogi detektiva Kennetha "Hutcha" Hutchinsona v kriminalistični televizijski seriji Starsky in Hutch, v kateri je v 70. letih zaigral skupaj s Paulom Michaelom Glaserjem. Star je bil 80 let.