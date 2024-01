Nemčija na poplavljena območja napotila vojake

Berlin, 5. januarja - Nemška vojska je danes na poplavljena območja v vzhodni deželi Saška-Anhalt napotila okoli 200 vojakov, ki bodo poskrbeli za utrjevanje in stabilizacijo nasipov ter polnjenje in razdeljevanje okoli 600.000 vreč s peskom. V deželi bodo predvidoma ostali do 14. januarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.