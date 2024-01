Globalne cene hrane lani upadle za 13,7 odstotka

Rim, 5. januarja - Globalne cene hrane so po danes objavljenih podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) lani v primerjavi z letom prej upadle za 13,7 odstotka. Pocenitve so bile najbolj izrazite pri žitih in olju, saj so se težave z oskrbo zmanjšale, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.