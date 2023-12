Svet FAO med drugim o trenutnih izzivih glede varnosti preskrbe s hrano

Rim, 4. decembra - V Rimu poteka zasedanje sveta Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Na dnevnem redu so poleg delovnega programa in proračuna za obdobje 2024-2025 med drugim globalni izzivi varnosti preskrbe s hrano. Na tveganja zaradi občutljivega globalnega prehranskega sistema je opozoril tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Blaž Germšek.