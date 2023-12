Na Hrvaškem se zaradi nizke precepljenosti hitro širi oslovski kašelj

Zagreb, 1. decembra - Na Hrvaškem je iz dneva v dan več obolelih zaradi oslovskega kašlja, za hitro širjenje te bolezni pa je kriva predvsem nizka precepljenost, opozarjajo tamkajšnji epidemiologi. Do četrtka so zabeležili že 1230 primerov okužb, največ v starostni skupini med 10. in 14. letom.