Tedenski pregled - Slovenija od 5. do 11. 1.

Ljubljana, 12. januarja - Opozorilna stavka zdravnikov ter dvotedenska prekinitev dela sodnikov sta zaznamovali prvi polni delovni teden v letu. Vlada in del sindikatov javnega sektorja so podpisali dogovor o usklajevanju plač z inflacijo. Razburjenje je povzročila napačna navedba izobrazbe kandidatke za kmetijsko ministrico, v Križni jami so se izkazali jamarski reševalci.