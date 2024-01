Prvi dvoboj Antetokounmpa in Wembanyame, Jokićeva trojka za zmago Denverja

San Antonio, 5. januarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta se zmag ponoči veselili ekipi Milwaukee Bucks in Denver Nuggets. Prvi so na krilih Giannisa Antetokounmpa ugnali San Antonio Spurs z razpoloženim Victorjem Wembanyamo s 125:121. Denver je bil po zaslugi odlične zadnje četrtine in odločilne trojke Nikole Jokića boljši od Golden State Warriors s 130:127.