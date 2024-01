Na urgenci v Ljubljani minulo noč obravnavali 65 bolnikov, na urgenci v Mariboru huda poškodba zaradi pirotehnike

Ljubljana/Maribor, 1. januarja - Na ljubljanski urgenci so v najdaljši noči v letu obravnavali 65 bolnikov, med njimi dva zaradi zastrupitve s prepovedanimi substancami. Na internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana so v nočni izmeni obravnavali 31 ljudi, ena oseba je zaradi septičnega šoka umrla. Na mariborski urgenci so obravnavali hudo poškodbo zaradi pirotehnike.