RTVS onemogočil dostop do delovnega mesta 15 zaposlenim na čakanju

Ljubljana, 4. januarja - Zaposlenim v informativni oddaji Panorama na drugem programu Televizije Slovenija (TVS), ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, so danes onemogočili dostop do delovnih mest. Odgovorni urednik drugega programa TVS Rajko Gerič je dejal, da odredba o napotitvi na čakanje ni upoštevala zakona o delovnih razmerjih, in jo označil za nezakonito.